『カガミクリスタル(Kagami) ロックグラス クリア 240cc 江戸切子 八角籠目紋 T444-1【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 11時 23分に出品され03月14日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体サイズ:径76×高さ90mm×満水容量240cc

素材:レッドクリスタル

原産国:日本

箱仕様:木箱入

その他:手作りのため製品の寸法、容量には若干の誤差があります。予めご了承ください。

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