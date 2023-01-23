『ブリーフィング IDカードホルダー ストラップ付き メンズ 082DEEP SEA -【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 05時 34分に出品され03月17日 05時 34分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ブリーフィング] IDカードホルダー ストラップ付き メンズ 【082】DEEP SEA -
【商品説明】
・カラー：【010】BLACK 【011】STEEL 【082】DEEP SEA
・サイズ：約W12×H10.5×D0.5cm 重量：約50g
・仕様：前面：オープンポケット×1 背面：クリアオープンポケット×1 ファスナーポケット×1
・付属：ストラップ(取り外し可) 備考：アメリカ製
・素材：1050デニールバリスティックナイロン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7798円
148 入札履歴
終了
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