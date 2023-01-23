『FETスポーツ レーシンググラブ3D グローブ ブラック/ブラック S FT3DGL20【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 23時 07分に出品され04月16日 23時 07分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
商品仕様:素材コットン＋アマーラ（人工皮革）
カラーブラック/ブラック
Sサイズ
【商品説明】
商品紹介：手になじみやすい立体裁断。フィット感に優れ、ステアリングやシフトの操作時に抜群の使いやすさを発揮します。
指部にはピケ縫いを採用。縫い目の違和感を抑え、デザイン性と機能性を両立しています。
難燃加工された厚手のコットンが高いプロテクション性を誇ります。また、ハンドリングやシフトワークで摩耗しやすい部分はダブルパッドで保護し、耐久性を高めています。
ケブラー糸で縫製し、高い強度と耐久性を実現しています。
汚れたら中性洗剤でお手入れが可能です。
【商品詳細】
ブランド：FET(エフイーティー)
商品名：FETスポーツ レーシンググラブ3D グローブ ブラック/ブラック S FT3DGL20
製造元：エフイーティー(FET)
商品番号：FT3DGL20
商品内容：S
色：ブラック
【当店からの連絡】
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落札価格7797円
583 入札履歴
終了
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