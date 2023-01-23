『ルナテック(Lunatec) アウトドア キャンプ アクアポット用 チューブ エクステンション LTA2001000【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 19時 58分に出品され03月26日 19時 58分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材:ヘッド/ポリプロピレン、チューブ/シリコーン BPAフリー

サイズ:7.6×2.5×2cm（チューブ丈/約85cm）、重量:約40g

接続可能:アクアボット650ml、アクアボット750ml、アクアボット1000ml

特長:ロック機能付きトリガー、3スプレーパターン（シャワー/ストリーム/ミスト）、底部マグネット付き

原産国:中国

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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