『VICASKY 10 Pcs Cymbal Quick Release Cap Finger Cymbals Quick Release Clamp Cymbal Replacement Parts Hat Accessories Drum Parts Electronic Drum Cymb【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 04時 29分に出品され03月13日 04時 29分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名VICASKY 10 Pcs Cymbal Quick Release Cap Finger Cymbals Quick Release Clamp Cymbal Replacement Parts Hat Accessories Drum Parts Electronic Drum Cymbal Nuts Drum Nuts Drum Kit Red Verticalブランド：VICASKY商品サイズ：3.8x3.4x1.5cmx2pcs高さ：4 cm横幅：12 cm奥行：15 cm重量：2679 g商品番号：59F0418KDA色：Redx2pcs素材：