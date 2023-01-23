『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E5B(A) : リスニングケア/ゲーミングモード/アンビエントサウンド/最長30時間再生 /生活防水【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 14時 12分に出品され03月28日 14時 12分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E5B(A) : リスニングケア/ゲーミングモード/アンビエントサウンド/最長30時間再生 /生活防水
【商品説明】
・Qualcomm TrueWireless Mirroring対応による安定した接続性能
・アーティストの想いを余すことなく表現する「TRUE SOUND」
・音の遅延を抑えて、快適にゲームや動画が楽しめる「ゲーミングモード」
・音楽と一緒に外音も聴くことができる「アンビエントサウンド」機能
・音量に応じて音のバランスを最適化、小さな音量でも良い音を楽しめるヤマハの独自技術「リスニングケア」
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7797円
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終了
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