『[ゾロ目クーポン対象ストア]SF-WM420SYX(JW) リクシル LIXIL/INAX シングルレバー混合水栓 クロマーレS 一般地仕様 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 39分に出品され03月26日 23時 39分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イナックス[INAX]シングルレバー混合水栓

SF-WM420SYX(JW)

一般地仕様

呼び径13mm

水栓取付穴：φ37±2

吐水口長さ：235mm

[返品・交換不可]