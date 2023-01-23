『信楽焼 睡蓮鉢 窯肌水鉢 13号 （外径40.5cm 高さ22cm） 【送料無料】【産地直送】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 15時 39分に出品され03月20日 15時 39分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品解説

品名： 信楽焼 睡蓮鉢 窯肌水鉢 13号

品番： SA100-2

用途： 水鉢 花蓮(花ハス) 睡蓮(スイレン) メダカ 金魚 等

基本サイズ（約）： 外径40cm 高さ24.5cm 重さ約6.6kg 容量16





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