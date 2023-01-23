『信楽焼 睡蓮鉢 窯肌水鉢 13号 （外径40.5cm 高さ22cm） 【送料無料】【産地直送】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 15時 39分に出品され03月20日 15時 39分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
この商品は送料無料商品です（北海道・沖縄・北東北へは別途送料が発生いたします）
商品解説
品名： 信楽焼 睡蓮鉢 窯肌水鉢 13号
品番： SA100-2
用途： 水鉢 花蓮(花ハス) 睡蓮(スイレン) メダカ 金魚 等
基本サイズ（約）： 外径40cm 高さ24.5cm 重さ約6.6kg 容量16
水漏れ防止の防水処理を施しております。
産地直送便となります。（在庫状況等で一部、弊園より出荷となる場合がございます）
フラワースタンド Lewondr 花台 スタンド 鉢スタンド アイアン プランターラック 猫脚付 観葉植物 園芸ラック 植木鉢置き プラント
¥ 7796
フラワーポット 北欧 セメント サボテン鉢 多肉植物鉢 シンプル 排水孔付き 通気性 方形 オシャレ 水波紋 大型 ガーデニング用品 リビング盆栽 ファッション
¥ 7796
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-CB 2段タイプ 色はカフェブラウン
¥ 7796
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ 園芸ラック
¥ 7796
COVENT GARDEN グレーシュフラワーポット L QJ-46
¥ 7796
特厚 0.35mm/枚 花 野菜 園芸ラベル用耐水紙 ユポ 合成紙 QJJ 350μ レーザー印刷＆カット可 A4 100枚
¥ 7796
大和化学 キッチン水はねガード アクリルボード 植木鉢ハーブ 60cm
¥ 7795
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ
¥ 7795
アズワン 超音波洗浄器AS33GTU バスケット /2-5132-03
¥ 7795
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ
¥ 7795
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ
¥ 7795
温室セット タカショー ベジトラグ フレーム温室セット ウォールハガー S VGT-A04S
¥ 7795
BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園
¥ 7795
Floralies ベランダ プランター 引っ掛け プランター棚 植木鉢スタンド フック付き 鉄製 フック幅可調整 レールプランターバスケッ
¥ 7795
LEAD STYLE エコ・フレンドリーポット 40 CHARCOAL EGPL4038CH
¥ 7795
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ 園芸ラック
¥ 7795
ironet アイアン フラワースタンド プランター 大型 ラック 鉄製 マルチ 全6色 おしゃれ かわいい シンプル インテリア 棚 収納
¥ 7795
EPW66-GG
¥ 7794
落札価格7797円
165 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！