『バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 中 紺 66203700 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9906【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 04時 26分に出品され04月11日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 中 紺 66203700 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9906



【商品説明】

・幅×奥行×全長(mm):138×187×310

・本体重量(g):250



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。