『バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 中 紺 66203700 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9906【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 11時 34分に出品され03月04日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 中 紺 66203700 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9906
【商品説明】
・幅×奥行×全長(mm):138×187×310
・本体重量(g):250
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 16.80 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7797円
191 入札履歴
終了
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