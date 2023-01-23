『アンブロ トートバッグ ハンドバッグ Gallagher A4 通勤 通学 反射材 70133 メンズ グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 30分に出品され03月15日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ トートバッグ ハンドバッグ Gallagher A4 通勤 通学 反射材 70133 メンズ グレー



【商品説明】

・ショルダー全長:50cm

・ストラップの種類: 手持ちストラップ

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・全長 タテ35cmxヨコ(上部52cmx底部36cm)xマチ19cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:420g



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 53.50 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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