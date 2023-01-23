『Logitech G432 DTS:X 7.1 Surround Sound Wired Gaming Headset 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 20時 13分に出品され04月04日 20時 13分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Logitech G432 DTS:X 7.1 Surround Sound Wired Gaming Headset [並行輸入品]



【商品説明】

・50mmオーディオドライバーは、ゲームに没入するためのハイクオリティサウンドを生成します。

・シンプルな3.5mmイヤホンジャックまたはUSBを介して、PC、モバイルデバイス、ゲームコンソールに接続します。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・快適なゲームのためのプレミアムレザーレットイヤーパッドとヘッドバンド

・指先で簡単にボリュームコントロール、マイクミュート。

・高度なDTSヘッドフォン：X 2.0サラウンドサウンドは、ゲーム内の相手の正確な位置を作り出します。

CMR-X08NHN8JY4

【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。