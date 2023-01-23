『マスプロ電工側面付けマスト取付金具 20A?40A用 PK40K【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 42分に出品され03月26日 14時 42分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マスプロ電工側面付けマスト取付金具 20A?40A用 PK40K



【商品説明】

・マスト固定ボルト：SUS304

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・共同受信用

・溶融亜鉛メッキ（HDZ35）



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。