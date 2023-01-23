『6N 高純度 単結晶銅 AKG K812 対応リケーブル 3.5mm-6.35mm ビバボ AKG K812 pro 対応 交換用 リケーブ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 12時 01分に出品され04月21日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

・ケーブル:6N 単結晶銅 高純度 99.999%

・ケーブル長:120cm / ハンダ:WBT無鉛銀ハンダ使用

・プラグ:3.5mm L型プラグ 金メッキ、6.35mmプラグ 金メッキ

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応機種:AKG K812 K812Pro



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【サイズ】

高さ : 1.10 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 11.90 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。