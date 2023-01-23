ピアノ発表会 ドレス 中学生 ワンピース ジュニアドレス 七五三 キッズ ドレス フラワーガール 子供ドレス シャンパン 女の子 ロング丈 ラウンドネック フリル【2025年の人気アイテム】

商品情報

セット内容 ୨♥୧





ドレス



「記載のないアクセサリー・小物等は付属しません」





素材 ୨♥୧





ポリエステル





カラー ୨♥୧





シャンパン





サイズ（cm） ୨♥୧

100/バスト62 ウエスト56 着丈85前後



110/バスト66 ウエスト60 着丈90前後



120/バスト70 ウエスト64 着丈95前後



130/バスト74 ウエスト68 着丈100前後



140/バスト78 ウエスト72 着丈108前後



150/バスト82 ウエスト76 着丈112前後



160/バスト86 ウエスト80 着丈117前後



※表記寸法と実寸値