『ピアノ発表会 ドレス 中学生 ワンピース ジュニアドレス 七五三 キッズ ドレス フラワーガール 子供ドレス シャンパン 女の子 ロング丈 ラウンドネック フリル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 19分に出品され03月06日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容 ୨♥୧
ドレス
「記載のないアクセサリー・小物等は付属しません」
素材 ୨♥୧
ポリエステル
カラー ୨♥୧
シャンパン
サイズ（cm） ୨♥୧
100/バスト62 ウエスト56 着丈85前後
110/バスト66 ウエスト60 着丈90前後
120/バスト70 ウエスト64 着丈95前後
130/バスト74 ウエスト68 着丈100前後
140/バスト78 ウエスト72 着丈108前後
150/バスト82 ウエスト76 着丈112前後
160/バスト86 ウエスト80 着丈117前後
※表記寸法と実寸値
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落札価格7797円
292 入札履歴
終了
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