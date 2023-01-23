『MINT STATE GOLD 1 ポンド (453g) 純銅 (99.9%) インゴット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 12時 22分に出品され04月13日 12時 22分に終了予定です。即決価格は7,796円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MINT STATE GOLD 1 ポンド (453g) 純銅 (99.9%) インゴット
【商品説明】
・内容量 1 ポンド (453g) １本
・純度(99.9%)の銅のインゴットです。
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 7.40 cm
奥行 : 11.20 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7796円
377 入札履歴
終了
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