『【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】ミズノ 野球 一般軟式グローブ 外野手 メンズ 軟式用ウィルドライブ ブルー 1AJGR27907 MIZUNO【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 15時 20分に出品され03月18日 15時 20分に終了予定です。即決価格は7,796円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジブンの意思で進め。技(TECHNIQUE)のBLUE
カラー：09(ブラック)、52(スプレンディッドオレンジ)
サイズ：14
利き手：右投げ用(LH)、左投げ用(RH)
素材：受球面、背面/クレストハイド(天然皮革/牛革)
ポジション：外野手
原産国：フィリピン
特長：
ベロ裏
ボア/ブラック
扱いやすい テクニック
背面親小指へのフレックス構造
Droll構造/ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着。
ウェブ下親指指又部の革の破れを軽減。
フレキシブルウェブ
検索ワード：野球グローブ 軟式グローブ 軟式 グローブ グラブ
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落札価格7796円
57 入札履歴
終了
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