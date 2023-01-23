『COVENT GARDEN クラシカル・ロースタンド2点セット GZ-37【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 15時 04分に出品され03月21日 15時 04分に終了予定です。即決価格は7,796円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
COVENT GARDEN クラシカル・ロースタンド2点セット GZ-37
【商品説明】
・サイズ:L.W35×D35×H36cm、S.W31×D31×H32cm
・天面サイズ:L.φ29.5cm、S.φ25cm
・材質:スチール
・耐荷重:L.3kg、S.2kg
・色:アンティーク・ブラウン
【サイズ】
高さ : 36.20 cm
横幅 : 36.80 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 2.74 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7796円
303 入札履歴
終了
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