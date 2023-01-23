『釣り竿 ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 15-270・K【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 13時 17分に出品され03月07日 13時 17分に終了予定です。即決価格は7,796円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 15-270・K 釣り竿

ダイワ(DAIWA)



【商品説明】

・仕舞:102cm

・元径:21.1mm

・先径:1.9mm

・標準全長:2.70m

・継数:3本

・自重:200g

・錘負荷:6-15号



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.01 cm

奥行 : 105.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。