『釣り竿 ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 15-270・K【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 13時 17分に出品され03月07日 13時 17分に終了予定です。即決価格は7,796円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 15-270・K 釣り竿
ダイワ(DAIWA)
【商品説明】
・仕舞:102cm
・元径:21.1mm
・先径:1.9mm
・標準全長:2.70m
・継数:3本
・自重:200g
・錘負荷:6-15号
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 10.01 cm
奥行 : 105.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7796円
648 入札履歴
終了
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