『タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 05分に出品され03月06日 04時 05分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:L | スタイル:ラックハウス 本体の折りたたみサイズ:約幅86cm×奥行53.5cm×高さ8cm棚板(上段・下段の外寸):約幅79cm×奥行36cm、棚板(中段の内寸):約幅79cm×奥行29.5cm棚板1枚あたりの耐荷重:10kgまで(上・中段)、15kgまで(下段)
フラワースタンド アイアン ガーデニング 棚 鉢植え/観葉植物/盆栽 プランタースタンド ベランダ/玄関/室内 ガーデンラック 花台 鉄製 全8色 おしゃれ
¥ 7795
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木製フラワースタンド 2階段 フラワースタンド シューズラック ガーデンラック 植物棚 屋外 室内 盆栽棚 園芸ラック おしゃれ 花台 玄関先 シンプル
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Susire フラワースタンド プランタースタンド 木製 2段 長方形 大型花台 白 鉢植えスタンド 高さあり 室内 おしゃれ 花瓶置き台
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¥ 7794
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¥ 7793
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¥ 7793
千吉 回転式 盆栽台 幅240×高さ530×奥行き240mm 一台入
¥ 7793
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¥ 7790
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¥ 7789
植木鉢台 金属製鉢置台 キャスター 4 付き 移動 ?フラワースタンド 置き台 植物サポート 移動便利 植物スタン?
¥ 7789
タカショー(Takasho) フラワースタンド テラスラック2段 キャスター付 【MSF-32】 ブラック 約幅60cm×奥行30cm×高さ56.5cm
¥ 7789
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¥ 7789
グリーンライフ(GREEN LIFE) 折りたたみフラワースタンド温室 2段 ブラック OBO-80
¥ 7788
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田中陶器 プランター FC102B
¥ 7785
プランタースタンド プランターラック コーナーラック 4段 ガーデンラック 園芸 / ポイント2倍 / 送料無料
¥ 7785
落札価格7795円
150 入札履歴
終了
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