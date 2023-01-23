『バランス感覚育成用バイク 12インチ キックバイク ペダル無し自転車 ブレーキ付き ランニングバイク CHIBICLE12-BL ブルー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 14時 12分に出品され04月12日 14時 12分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バランス感覚育成用バイク 12インチ キックバイク ペダル無し自転車 ブレーキ付き ランニングバイク CHIBICLE12-BL ブルー
【商品説明】
【サイズ】
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
701 入札履歴
終了
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