『MIL-TEC バックパック US ASSAULT PACK 20L MOLLEシステム搭載 - TACTICAL BLACK 迷彩【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 19分に出品され03月14日 17時 19分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIL-TEC バックパック US ASSAULT PACK 20L MOLLEシステム搭載 - TACTICAL BLACK 迷彩
【商品説明】
・adjustable belly strap in length with quick release fastener.carrying handle.2 big pockets with several zipper and net pockets.
・front pocket with organizer and additional pocket with zipper.all pockets with 2-way-zipper.
・padded back.ergonomic formed padded shoulder straps， ca. 5 cm wide， adjustable in
【サイズ】
高さ : 19.80 cm
横幅 : 27.30 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 1.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
deuter/ドイター ステップアウト16 BK バッグ
¥ 7792
旅行 リュック 盗難防止バッグメンズラップトップリュックサックトラベルバックパック女性大容量ビジネス (Color : Black)
¥ 7792
MOON Equipped 横浜 キャンバス ヨット キャリー バッグ S MQG065
¥ 7792
パーゴワークス(PaaGo works) ラッシュヒップ RB301 Alpine blue
¥ 7792
パーゴワークス(PaaGo works) ラッシュヒップ RB301 Shadow gray
¥ 7792
VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア
¥ 7792
VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア
¥ 7792
VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア
¥ 7792
VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア
¥ 7792
JNデイパック(ブラック)
¥ 7792
ハイシェラ バックパック 公式 コルツ 30 ブラック/アッシュ
¥ 7792
ドイター ハイキングバックパック スピードライト 17 アズール×リーフ
¥ 7791
ダカイン ボードケース JOHNJOHNFLORENCE SURFBOARD BAG BRD
¥ 7791
ヒュンメル バックパック チームターポリンバックパック HFB6143 ブラック (90)
¥ 7786
マウンテントップ(Mountaintop) バックパック 40L リュック 登山 ザック アウトドア 旅行用 バッグ リュックサック 防水
¥ 7785
Black Diamond(ブラックダイヤモンド) シラス9 BD56630 アロイ ワンサイズ
¥ 7785
PELICAN WATERPROOF DRY BAG - EXODRY - THICK & LIGHTWEIGHT - ROLL TOP DRY COMPRESSION SACK KEEPS GEAR DRY FOR KAYAKING， BOATING， BEACH， RAFTING， H
¥ 7784
イーストボーイ リュック スクールシリーズ リュックサック28Lレインカバー付き EBA13 ブラック
¥ 7780
落札価格7795円
495 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！