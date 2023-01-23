『QEZER 寝袋 冬用 ダウン 封筒型シュラフ 軽量高級ダウン シュラフ 400T撥水加工 羽毛寝袋 コンパクト 足が出せる 連結&全開可能【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 21時 33分に出品され03月20日 21時 33分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QEZER 寝袋 冬用 ダウン 封筒型シュラフ 軽量高級ダウン シュラフ 400T撥水加工 羽毛寝袋 コンパクト 足が出せる 連結&全開可能
【商品説明】
・【超軽量・コンパクト】使用サイズ：215cm x 80cm、収納サイズ：34cm x 20cm(専用圧縮収納袋)、重量：約1150 克。ポリエステル綿の寝袋の約半分の重さと体積で、持ち運びや保管が簡単な超コンパクトです。収納の際は、寝袋の中の空気を十分に排出してから、丸めて収納袋に押し込めば、収納袋の留め具を調整して上下を圧縮すると、コンパクトに収納できます。
・【足元通気封筒型寝袋】封筒のデザインで、1人で寝ても動きやすく、足元のジッパーを開けることができ、通気性に優れ、左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます。柔らかな触り心地、優れた弾力性と包み込むような上質
【サイズ】
高さ : 16.80 cm
横幅 : 20.10 cm
奥行 : 41.10 cm
重量 : 1.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
405 入札履歴
終了
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