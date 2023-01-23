QEZER 寝袋 冬用 ダウン 封筒型シュラフ 軽量高級ダウン シュラフ 400T撥水加工 羽毛寝袋 コンパクト 足が出せる 連結&全開可能【2024年最新】

商品情報

【商品名】

QEZER 寝袋 冬用 ダウン 封筒型シュラフ 軽量高級ダウン シュラフ 400T撥水加工 羽毛寝袋 コンパクト 足が出せる 連結&全開可能



【商品説明】

・【超軽量・コンパクト】使用サイズ：215cm x 80cm、収納サイズ：34cm x 20cm(専用圧縮収納袋)、重量：約1150 克。ポリエステル綿の寝袋の約半分の重さと体積で、持ち運びや保管が簡単な超コンパクトです。収納の際は、寝袋の中の空気を十分に排出してから、丸めて収納袋に押し込めば、収納袋の留め具を調整して上下を圧縮すると、コンパクトに収納できます。

・【足元通気封筒型寝袋】封筒のデザインで、1人で寝ても動きやすく、足元のジッパーを開けることができ、通気性に優れ、左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます。柔らかな触り心地、優れた弾力性と包み込むような上質



【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 20.10 cm

奥行 : 41.10 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。