『GSIクレオス プロコンBOY PS274 WA ダブルアクション 0.3mm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 17時 00分に出品され03月04日 17時 00分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GSIクレオス プロコンBOY PS274 WA ダブルアクション 0.3mm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 12.30 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
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終了
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