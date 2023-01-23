『GSIクレオス プロコンBOY PS274 WA ダブルアクション 0.3mm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 17時 00分に出品され03月04日 17時 00分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GSIクレオス プロコンBOY PS274 WA ダブルアクション 0.3mm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。