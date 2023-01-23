『SkullCandy INKD+ WIRELESS BLACKGRAY S2IQW-M448リモコン・マイク対応 ブルートゥースイヤホン カ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 22時 05分に出品され03月29日 22時 05分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SkullCandy INKD+ WIRELESS BLACKGRAY S2IQW-M448リモコン・マイク対応 ブルートゥースイヤホン カ
【商品説明】
・Bluetoothワイヤレステクノロジー。
・アシスタントを起動。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・急速充電:10分=2時間
・最大8時間のバッテリー寿命。
・通話、トラック、音量コントロール付きマイク。
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 18.90 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
535 入札履歴
終了
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