『SkullCandy INKD+ WIRELESS BLACKGRAY S2IQW-M448リモコン・マイク対応 ブルートゥースイヤホン カ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 22時 05分に出品され03月29日 22時 05分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SkullCandy INKD+ WIRELESS BLACKGRAY S2IQW-M448リモコン・マイク対応 ブルートゥースイヤホン カ



【商品説明】

・Bluetoothワイヤレステクノロジー。

・アシスタントを起動。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・急速充電:10分=2時間

・最大8時間のバッテリー寿命。

・通話、トラック、音量コントロール付きマイク。



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 18.90 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。