『アズワン 超音波洗浄器AS33GTU バスケット /2-5132-03【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 23時 10分に出品され03月06日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 品名:バスケット

仕様:AS33GTU用

材質:ステンレス(SUS304)

※本体には付属していません。

※当店一部商品はAmazonマルチチャネルサービスを利用して配送しておりますため、商品に管理バーコードが貼付されている場合がございます。予めご了承ください。