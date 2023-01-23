『プランクトンネット （ナイロンメッシュ） 目開き100ミクロン〜1000ミクロン 19)メッシュ：34｜目開き（μ）：512｜幅（cm）：100×長さ（m）：1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 19分に出品され03月23日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プランクトンネット （ナイロンメッシュ） 目開き100ミクロン~1000ミクロンナイロンメッシュは精度の良さと品種が多いこと、耐久性に富み、ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。自動車のオイルフィルターや海の中のプランクトンを採取するネットとしても使用されております。幅（cm）：100 長さ（m）：1 メッシュ：34 目開き（μ）：512 糸径（μ）：235 厚み（μ）：235 開口率（％）：47 材質：ナイロン