『ドッグフード わんわん ペロＱ ビーフ チーズ 1本×96 1個当たり116円 スナック ペット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 11時 51分に出品され05月10日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：わんわん



商品特徴:

ぺろぺろキャンディ型おやつ。キャンディ部分はビーフジャーキー

棒の部分は牛皮がむ。見た目も楽しめるおやつです。



内容量：1本×96



※予告なくパッケージ、商品名、産地等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。