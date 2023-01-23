『Dell Eシリーズ E2417H 23.8インチワイドモニタ IPS Full HD (1080p) 1920 x 1080 DP入力 @【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 10時 50分に出品され03月28日 10時 50分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Dell Eシリーズ E2417H 23.8インチワイドモニタ IPS Full HD (1080p) 1920 x 1080 DP入力 @



【商品説明】

・アスペクト比: （16:9）

・バックライトテクノロジー: LED

・パネルタイプ: IPS（In-Plane Switching）テクノロジー

・応答時間: 8 ms（GTG）

・最大プリセット解像度: 1，920 x 1，080（60 Hzの場合）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ スマホ、タブレット、パソコン

ディスプレイ、モニター タグ Dell

Eシリーズ

E2417H

23.8インチワイドモニタ

IPS

Full

HD

(1080p)

1920

x

1080

DP入力

@