『Dell Eシリーズ E2417H 23.8インチワイドモニタ IPS Full HD (1080p) 1920 x 1080 DP入力 @【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 10時 50分に出品され03月28日 10時 50分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dell Eシリーズ E2417H 23.8インチワイドモニタ IPS Full HD (1080p) 1920 x 1080 DP入力 @
【商品説明】
・アスペクト比: （16:9）
・バックライトテクノロジー: LED
・パネルタイプ: IPS（In-Plane Switching）テクノロジー
・応答時間: 8 ms（GTG）
・最大プリセット解像度: 1，920 x 1，080（60 Hzの場合）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
435 入札履歴
終了
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