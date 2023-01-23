『Ennbom ジャンベ ハンドドラム パーカッション African Style Djembe 打楽器 民族楽器 飾り物 初心者 収納バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 19時 43分に出品され05月06日 19時 43分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ennbom ジャンベ ハンドドラム パーカッション African Style Djembe 打楽器 民族楽器 飾り物 初心者 収納バッグ
【商品説明】
・【シンプル】このジャンベは簡単的に素手で叩いて演奏でき、音質は初心者でも満足できます。
・【デザイン】ジャンベは西アフリカの伝統的な打楽器なので、民族風の生地が使われ、西アフリカの風情を演出します。
・【合皮ヘッド素材】動物の皮を使わず、上質な合皮ヘッド素材を採用しますので、環境にやさしい。
・【商品仕様】打面直径：約25cm、高さ：約49cm、底面直径：約16cm；重さ：約1.92kg
・【軽量】一般的な木製ジャンベと比べて、本商品はABSで軽量なので、大人も子どももお手軽にご利用いただけます。生産都合なので、商品の模様は多少違うことがあリます。ご理解してください。（登録済み：番号商願6082
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 2.55 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
889 入札履歴
終了
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