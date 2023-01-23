Ennbom ジャンベ ハンドドラム パーカッション African Style Djembe 打楽器 民族楽器 飾り物 初心者 収納バッグ【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Ennbom ジャンベ ハンドドラム パーカッション African Style Djembe 打楽器 民族楽器 飾り物 初心者 収納バッグ



【商品説明】

・【シンプル】このジャンベは簡単的に素手で叩いて演奏でき、音質は初心者でも満足できます。

・【デザイン】ジャンベは西アフリカの伝統的な打楽器なので、民族風の生地が使われ、西アフリカの風情を演出します。

・【合皮ヘッド素材】動物の皮を使わず、上質な合皮ヘッド素材を採用しますので、環境にやさしい。

・【商品仕様】打面直径：約25cm、高さ：約49cm、底面直径：約16cm；重さ：約1.92kg

・【軽量】一般的な木製ジャンベと比べて、本商品はABSで軽量なので、大人も子どももお手軽にご利用いただけます。生産都合なので、商品の模様は多少違うことがあリます。ご理解してください。（登録済み：番号商願6082



【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 2.55 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。