『IKEA イケア 引き出し 高 ホワイト MAXIMERA マキシメーラ 80x37 cm 002.711.00【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 01時 35分に出品され03月27日 01時 35分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
引き出しは奥まで引き出せるので、中身が見やすく、出し入れも簡単です 幅: 76.4cm フレームの幅: 80.0cm 奥行き: 33.7cm 高さ: 21.2cm フレームの奥行き: 37.0cm 最大荷重: 20kg パッケージの詳細 MAXIMERA マキシメーラ 引き出し 高 商品番号 002.711.00 幅: 38cm 高さ: 8cm 長さ: 75cm 重さ: 6.55kg
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落札価格7795円
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