『Adonit Dash 4 (マットシルバー)ユニバーサルスタイラスペン 手のひらカット Type C磁気充電 長時間待機時間 ペン全プラッ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 12時 31分に出品され04月12日 12時 31分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Adonit Dash 4 (マットシルバー)ユニバーサルスタイラスペン 手のひらカット Type C磁気充電 長時間待機時間 ペン全プラッ



【商品説明】

・【パームリジェクション機能】パームリジェクション機能は画面に手が触れていても、ペン先のみが反応する機能です。ブルーライトモード時は手書き中、画面上で自然に手を休ませる事が出来ます。

※2018以降の対象iPad使用時のみ。

・【マグネット式充電】小型省スペースなデ



【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 5.69 cm

奥行 : 19.51 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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