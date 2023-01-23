『アサヒペン NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L ヨーロピアンブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 11分に出品され03月15日 03時 11分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カラー:ヨーロピアンブラック

乾燥時間:夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間

標準塗り面積:1回塗り36~43m2(タタミ8~18枚分)

標準塗り面積(吸込みの多い面):14~29m2(タタミ8~18枚分)

揮発性有機化合物の建築基準法対応区分:ランク F