『アサヒペン NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L ヨーロピアンブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 11分に出品され03月15日 03時 11分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認くださいませ
カラー:ヨーロピアンブラック
乾燥時間:夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
標準塗り面積:1回塗り36~43m2(タタミ8~18枚分)
標準塗り面積(吸込みの多い面):14~29m2(タタミ8~18枚分)
揮発性有機化合物の建築基準法対応区分:ランク F
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落札価格7795円
562 入札履歴
終了
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