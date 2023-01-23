『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 10分に出品され03月27日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /
【商品説明】
・ドライバーユニット:約13.5mm
・付属品:ハイブリッドイヤーピースS、M、L(各2)、マイクロUSBケーブル
・充電時間:約2.5時間
・型式:エレクトレットコンデンサー型
・型式:密閉ダイナミック型
・指向特性: 全指向性
・質量:約34g
・電源:リチウムイオン充電池(内蔵)
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
543 入札履歴
終了
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