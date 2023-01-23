『マスプロ電工 UHF・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース 50cm以下用 溶融亜鉛メッキ RB43LS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 32分に出品され03月10日 13時 32分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
マスプロ電工 UHF・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース 50cm以下用 溶融亜鉛メッキ RB43LS
商品説明
サイズ
高さ : 13.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 102.00 cm
重量 : 2.10 kg
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落札価格7795円
105 入札履歴
終了
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