マスプロ電工 UHF・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース 50cm以下用 溶融亜鉛メッキ RB43LS【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

商品名

マスプロ電工 UHF・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース 50cm以下用 溶融亜鉛メッキ RB43LS



商品説明





サイズ

高さ : 13.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 102.00 cm

重量 : 2.10 kg

梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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