『NAGAOKA アルミ製ワイヤレスBluetoothイヤホン ダークグリーン BT805DKGN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 14時 24分に出品され03月06日 14時 24分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NAGAOKA アルミ製ワイヤレスBluetoothイヤホン ダークグリーン BT805DKGN



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。