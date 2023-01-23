『AIR by MPOW X6.2J 深葉 Bluetooth 5.0 完全ワイヤレスイヤホン タッチセンサーコントロール AM400072【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 10時 15分に出品され04月30日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AIR by MPOW X6.2J 深葉 Bluetooth 5.0 完全ワイヤレスイヤホン タッチセンサーコントロール AM400072



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。