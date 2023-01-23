『牧小苫＼ｍｓｍｒエアトラベルキャリー ペットゲージ ケージ ハードキャリー 取っ手付き 室内用ハウス 小型犬・中型犬・大型犬用 ブラウン・ブ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 03時 14分に出品され04月10日 03時 14分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
牧小苫＼ｍｓｍｒエアトラベルキャリー ペットゲージ ケージ ハードキャリー 取っ手付き 室内用ハウス 小型犬・中型犬・大型犬用 ブラウン・ブ
【商品説明】
・【商品サイズ(幅×奥行×高さ)】:66×45×46cm
・【持ち手がある】:持ち手があるので、大きいわんちゃんでも運びやすい。
・【適合犬サイズ(目安)/耐荷重】:ゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レトリバー等、20kg未満の大型犬等
・頑丈でしっかりとした作りなので、普段のお出かけはもちろん、ペットとの旅行にも使える。
【サイズ】
高さ : 28.80 cm
横幅 : 50.79 cm
奥行 : 67.80 cm
重量 : 5.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
673 入札履歴
終了
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