『ヤマハ YAMAHAキックパッド 電子ドラム KP65【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 21時 09分に出品され03月09日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,794円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤマハ YAMAHAキックパッド 電子ドラム KP65



【商品説明】

・キックパッド

・大きなラバーパッドを採用



【サイズ】

高さ : 17.27 cm

横幅 : 25.91 cm

奥行 : 41.66 cm

重量 : 3.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。