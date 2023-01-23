『ヤマハ YAMAHAキックパッド 電子ドラム KP65【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 21時 09分に出品され03月09日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,794円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ YAMAHAキックパッド 電子ドラム KP65
【商品説明】
・キックパッド
・大きなラバーパッドを採用
【サイズ】
高さ : 17.27 cm
横幅 : 25.91 cm
奥行 : 41.66 cm
重量 : 3.33 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7794円
251 入札履歴
終了
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