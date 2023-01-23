『バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 35分に出品され03月03日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,794円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ハンドストラップ
・ソール素材または裏地: ナイロン
・メイン素材: 合成皮革
・原産国:日本
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
・表地:合成皮革/裏地:ナイロン
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック
¥ 7794
バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック
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バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック
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落札価格7794円
580 入札履歴
終了
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