『ドクターズダイエット 犬用 皮毛管理 3.8kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 09時 29分に出品され03月30日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,794円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドクターズダイエット 犬用 皮毛管理 3.8kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.10 cm
横幅 : 31.10 cm
奥行 : 39.50 cm
重量 : 3.88 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7794円
305 入札履歴
終了
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