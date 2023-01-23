『VOLUSPA(ボルスパ) ローズ グラスジャーキャンドル ブラックベリーローズウード【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 22時 35分に出品され03月25日 22時 35分に終了予定です。即決価格は7,793円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VOLUSPA(ボルスパ) ローズ グラスジャーキャンドル ブラックベリーローズウード
【商品説明】
・VOLUSPAのキャンドルは、VOLUSPA独自のココナッツワックスブレンドで作られています。
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7793円
18 入札履歴
終了
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