『VOLUSPA(ボルスパ) ローズ グラスジャーキャンドル ブラックベリーローズウード【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 22時 35分に出品され03月25日 22時 35分に終了予定です。即決価格は7,793円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VOLUSPA(ボルスパ) ローズ グラスジャーキャンドル ブラックベリーローズウード



【商品説明】

・VOLUSPAのキャンドルは、VOLUSPA独自のココナッツワックスブレンドで作られています。



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。