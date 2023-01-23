『SUQQU スック ピュア カラー ブラッシュ 128 朽葉 -KUCHIHA 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 07時 03分に出品され03月23日 07時 03分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SUQQU スック ピュア カラー ブラッシュ 128 朽葉 -KUCHIHA 並行輸入品



【商品説明】

・128 朽葉 -KUCHIHA



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 7.30 cm

奥行 : 9.50 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。