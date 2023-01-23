『猫 食器 猫用 2匹 餌入れ ねこ 水飲み 水 皿 えさ 入れ 水入れ ボウル 子猫 食器台 陶器 可愛い スタンド セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 05分に出品され03月06日 02時 05分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 みんなで一緒にご飯が食べれる 】食器が2個セットなので、愛猫が2匹一緒に食事ができます。個々のお皿で猫ちゃんの特性の応じて必要な餌、量を食べられます。

【 食べやすい、飲みやすい 】猫ちゃんが楽な姿勢で食べられるちょうどよい高さです。適度な深さで鼻先が器にあたりにくくお水も飲みやすいです。

【 体に負担がかからない 】首を曲げすぎない高さで、猫ちゃんの餌の吐き戻しを軽減する設計です。首や腰などの負担も考慮した傾斜となっています。

【 安心安全 】原料にこだわった高品質なセラミックを使用しています。表面のコーティング加工により傷が付きにくく、雑菌繁殖を抑え清潔で快適な食事が楽しめます。

【 おしゃれなデザインと高い安定性 】お部屋に合わせやすいデザインと、しっかりとした重量のある器で、ネコちゃんが食べている最中も安定感があります。