『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 70【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 21時 48分に出品され03月17日 21時 48分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品が食品の場合、画像はサンプルになりますので、お届けする商品は賞味期限以内のものとなります。
ご安心くださいませ。
【商品名】
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 70
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :37×90×2cm
・本体重量:0.18kg
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 23.20 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7792円
161 入札履歴
終了
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