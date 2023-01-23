『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ 2018ダークピンク 犬用 40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 36分に出品され03月17日 11時 36分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ 2018ダークピンク 犬用 40



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :23×56×1cm

・本体重量:0.9kg



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。