『CD/輝夜月/××× (CD+Blu-ray) (完全生産限定盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 12時 01分に出品され03月08日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輝夜月 (カグヤルナ かぐやるな)
2020年1月15日 発売
独自の存在感を放ちバーチャルユーチューバを越えてバーチャルアーティストという存在となっている(輝夜 月)待望の1stアルバム。
CD:1
1.輝夜月の終末世界
2.Beyond the Moon
3.Dirty Party feat.エビーバー
4.幸福論
5.じょいふる
6.Kick Kick Kick ×××
7.Dance With Cinderella!
8.NEW ERA
9."maximum the hormone II〜これからの麺カタコッテリの話をしよう〜"替え歌(マキシマム ザ 輝夜月2篇)(Bonus track.)
BD:2
1.ナレーション(輝夜月LIVE@ZeppVR)
2.輝夜月体操(輝夜月LIVE@ZeppVR)
3.OP(輝夜月LIVE@ZeppVR)
4.Beyond the Moon(輝夜月LIVE@ZeppVR)
5.MC(輝夜月LIVE@ZeppVR)
6.幸福論(輝夜月LIVE@ZeppVR)
7.Beyond the Moon(アンコール)(輝夜月LIVE@ZeppVR)
8.ED(輝夜月LIVE@ZeppVR)
9.OP(輝夜月LIVE@ZeppVR2)
10.Beyond the Moon(輝夜月LIVE@ZeppVR2)
11.MC(輝夜月LIVE@ZeppVR2)
12.Di
CD/Crossfaith/EX_MACHINA (2CD+2DVD) (完全生産限定盤)
¥ 7792
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落札価格7792円
632 入札履歴
終了
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