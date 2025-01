CD/輝夜月/××× (CD+Blu-ray) (完全生産限定盤)【お歳暮】

商品情報

輝夜月 (カグヤルナ かぐやるな)

2020年1月15日 発売



独自の存在感を放ちバーチャルユーチューバを越えてバーチャルアーティストという存在となっている(輝夜 月)待望の1stアルバム。



CD:1

1.輝夜月の終末世界

2.Beyond the Moon

3.Dirty Party feat.エビーバー

4.幸福論

5.じょいふる

6.Kick Kick Kick ×××

7.Dance With Cinderella!

8.NEW ERA

9."maximum the hormone II〜これからの麺カタコッテリの話をしよう〜"替え歌(マキシマム ザ 輝夜月2篇)(Bonus track.)

BD:2

1.ナレーション(輝夜月LIVE@ZeppVR)

2.輝夜月体操(輝夜月LIVE@ZeppVR)

3.OP(輝夜月LIVE@ZeppVR)

4.Beyond the Moon(輝夜月LIVE@ZeppVR)

5.MC(輝夜月LIVE@ZeppVR)

6.幸福論(輝夜月LIVE@ZeppVR)

7.Beyond the Moon(アンコール)(輝夜月LIVE@ZeppVR)

8.ED(輝夜月LIVE@ZeppVR)

9.OP(輝夜月LIVE@ZeppVR2)

10.Beyond the Moon(輝夜月LIVE@ZeppVR2)

11.MC(輝夜月LIVE@ZeppVR2)

12.Di