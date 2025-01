CD/ZIPANG OPERA/ZERO (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤)【年末の贈り物】

商品情報

ZIPANG OPERA (ジパングオペラ じぱんぐおぺら)

2021年11月3日 発売



ZIPANG OPERAのデビューアルバムが発売決定!

2021年6月に東京国際フォーラムにて開催されたライブ”ZIPANG OPERA ACT ZERO 〜暁の海〜”を皮切りに始動したZIPANG OPERA。

ライブにて初披露されたオリジナル曲のスタジオアルバムが遂に完成!

佐藤流司、spi、福澤 侑、心之介の圧倒的な個性と異色のカラーを持つ4人がそれぞれ才能の特性を生かしながら化学反応を起こし、オリジナリティ溢れる演出と、ポップ、ロック、ミクスチャー、ヒップホップ、EDMまでジャンルレスな音楽アプローチに斬新な和の世界観を織り交ぜ、新たなジャパニーズポップを表現した一枚に仕上がっている!



CD:1

1.Cherry Blossom

2.DRAGON FIREWORK

3.Higher Ground

4.Last Quarter

5.WELCOME TO NEW WORLD

6.I Believe

7.Alter Ego

8.HATE D