『CD/ZIPANG OPERA/ZERO (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 05分に出品され03月21日 15時 05分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZIPANG OPERA (ジパングオペラ じぱんぐおぺら)
2021年11月3日 発売
ZIPANG OPERAのデビューアルバムが発売決定!
2021年6月に東京国際フォーラムにて開催されたライブ”ZIPANG OPERA ACT ZERO 〜暁の海〜”を皮切りに始動したZIPANG OPERA。
ライブにて初披露されたオリジナル曲のスタジオアルバムが遂に完成!
佐藤流司、spi、福澤 侑、心之介の圧倒的な個性と異色のカラーを持つ4人がそれぞれ才能の特性を生かしながら化学反応を起こし、オリジナリティ溢れる演出と、ポップ、ロック、ミクスチャー、ヒップホップ、EDMまでジャンルレスな音楽アプローチに斬新な和の世界観を織り交ぜ、新たなジャパニーズポップを表現した一枚に仕上がっている!
CD:1
1.Cherry Blossom
2.DRAGON FIREWORK
3.Higher Ground
4.Last Quarter
5.WELCOME TO NEW WORLD
6.I Believe
7.Alter Ego
8.HATE D
CD/DEEN/DEEN The Best DX Basic to Respect (3Blu-specCD2+Blu-ray) (完全生産限定盤)
¥ 7792
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CD/J/LIGHTNING (CD+Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定スペシャルBOX盤)
¥ 7792
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¥ 7792
CD/CHEMISTRY/The Best & More 2001〜2022 (2CD+Blu-ray) (初回生産限定盤)
¥ 7792
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¥ 7792
CD/CHEMISTRY/The Best & More 2001〜2022 (2CD+Blu-ray) (初回生産限定盤)
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CD/CHEMISTRY/The Best & More 2001〜2022 (2CD+Blu-ray) (初回生産限定盤)
¥ 7792
UVERworld ウーバーワールド / ARENA TOUR 2018 Complete Package 【完全生産限定盤】(Blu-ray) 〔BLU-RAY DISC〕
¥ 7792
KAMIJO / Sang Live at Zepp DiverCity Tokyo 【初回生産限定盤】(Blu-ray+2CD) 〔BLU-RAY DISC〕
¥ 7792
浜田省吾 ハマダショウゴ / SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015-2016 “Journey of a Songwriter” 【完全生産限定盤】(Blu-ray+2CD) 〔B
¥ 7792
浜田省吾 ハマダショウゴ / SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015-2016 “Journey of a Songwriter” 【完全生産限定盤】(2DVD+2CD) 〔DVD
¥ 7792
AKB48 / AKB48 49thシングル選抜総選挙〜戦いは終わった、さあ話そうか〜 【DVD5枚組】 〔DVD〕
¥ 7792
たこやきレインボー / なにわンダーランド2016 〜ひみつの仮面舞踏会〜 【デラックス盤】(3DVD) 〔DVD〕
¥ 7792
Nightmare ナイトメア / NIGHTMARE FINAL「NOT THE END」2016.11.23 @ TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM【初回限定盤】(2DVD+CD) 〔DVD〕
¥ 7792
落札価格7792円
826 入札履歴
終了
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