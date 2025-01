CD/J/LIGHTNING (CD+Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定スペシャルBOX盤)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

J (ジェイ じぇい)

2021年11月3日 発売



ロックベーシストJが放つ、約2年3ヶ月ぶりの12枚目となる待望のオリジナル・アルバムが、遂にリリース!

今作は、現バンドメンバー溝口和紀(exヌンチャク)、masasucks(the HIATUS、FULLSCRATCH、RADIOTS)、有松益男(BACK DROP BOMB)と共に楽曲を制作。

収録楽曲は、2020年、限定販売したシングル「MY HEAVEN / A Thousand Dreams」他を収録。



CD:1

1.Wake Up!

2.Night Flame

3.HEAT

4.Starrrrs

5.Day by Day

6.FLASH

7.MY HEAVEN

8.A Thousand Dreams

9.Over and Over

10.CHANGE

BD:2

1.Go Charge(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)

2.MY HEAVEN(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)

3.PYROMANIA(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)

4.OVER DRIVE(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)

5.RECKLESS(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)

6.ray of light(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)

7.Blank(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)

8.Feel Your Blaz