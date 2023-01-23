『CD/J/LIGHTNING (CD+Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定スペシャルBOX盤)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 51分に出品され03月13日 22時 51分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
J (ジェイ じぇい)
2021年11月3日 発売
ロックベーシストJが放つ、約2年3ヶ月ぶりの12枚目となる待望のオリジナル・アルバムが、遂にリリース!
今作は、現バンドメンバー溝口和紀(exヌンチャク)、masasucks(the HIATUS、FULLSCRATCH、RADIOTS)、有松益男(BACK DROP BOMB)と共に楽曲を制作。
収録楽曲は、2020年、限定販売したシングル「MY HEAVEN / A Thousand Dreams」他を収録。
CD:1
1.Wake Up!
2.Night Flame
3.HEAT
4.Starrrrs
5.Day by Day
6.FLASH
7.MY HEAVEN
8.A Thousand Dreams
9.Over and Over
10.CHANGE
BD:2
1.Go Charge(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)
2.MY HEAVEN(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)
3.PYROMANIA(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)
4.OVER DRIVE(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)
5.RECKLESS(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)
6.ray of light(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)
7.Blank(J LIVE 2021 SUMMER -Hello New World-)
8.Feel Your Blaz
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落札価格7792円
317 入札履歴
終了
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