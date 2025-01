CD/(特撮)/ウルトラマンメビウス 10TH ANNIVERSARY SPECIAL BOX (解説付)【新年の贈り物】

商品情報

(特撮) (佐橋俊彦、Project DMM with ウルトラ防衛隊、Project DMM with TMC、Project DMM、ダ・カーポ、KIYOSHI)

2017年1月25日 発売



2006年4月8日から2007年3月31日まで”ウルトラマンシリーズ40周年記念作品”として放映された『ウルトラマンメビウス』の放送から10年を迎え、当時発売されたソング・コレクションやサウンドトラックのCDを最新リマスタリングで復刻するほか、過去のCDで未収録だった楽曲を収録した新編集ディスクも加えた6枚組。

音楽はウルトラマンシリーズでは『ウルトラマンパワード』、『ウルトラマンガイア』なども手掛けた佐橋俊彦。



CD:1

1.ウルトラマンメビウス

2.Run through! 〜ワンダバ「CREW GUYS」〜

3.Radiance〜ウルトラマンヒカリのテーマ〜

4.母の祈り

5.誓いを君に

6.スクランブル 2006

7.ウルトラ六兄弟

8.HEROES!

9.ウルト